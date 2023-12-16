مراسل RT: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق شرق خان يونس وحي الشجاعية في قطاع غزة (صور)

قال مراسل RT فجر يوم السبت إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق شرق خان يونس وحي الشجاعية في قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن اشتباكات جدّت مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة الشطر الغربي والكتيبة والمحطة وسط خان يونس.

من جهتها قالت وكالة "وفا" إن القوات الإسرائيلية استهدفت عبر طائراتها الحربية ومدفعيتها وزوارقها منازل المواطنين والمستشفيات في النصيرات والشجاعية وغزة وخان يونس ورفح.

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وأكدت "وفا" أن الطيران الحربي قصف مربعا سكنيا في محيط مسجد الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات المواطنين في ظل وجود العشرات تحت الركام دون تمكن الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأضافت أن الطائرات الحربية قصفت بالتزامن مع قصف مدفعي حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية داست خيام النازحين بالجرافات العسكرية في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع ودفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء.

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وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف أي شخص يتحرك في محيط مستشفى كمال عدوان بعد أن دمرته بالكامل، دون التمكن من معرفة الوضع الراهن في المستشفى بسبب قطع الاتصالات في القطاع.

وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450.

المصدر: RT