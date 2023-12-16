الجيش الإسرائيلي: الرد بنيران المدفعية على مصادر إطلاق صواريخ من لبنان باتجاهنا

أعلن الجيش الإسرائيلي عن الرد بسلاح المدفعية ضد ما قال إنها مصادر إطلاق 3 صواريخ باتجاه قواته، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان عبر "تلغرام" إنه رصد ثلاث عمليات إطلاق من لبنان وقام بالرد على مصادر إطلاق النار، وأضاف: "بعد ورود أنباء عن إطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، تم تسجيل ثلاث عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.. وتقوم مدفعية الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على تلك المصادر".

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ولفت الجيش الإسرائيلي أيضا إلى أنّه استهدف عددا من المشتبه فيهم ممن تم رصدهم في إحدى المناطق اللبنانية ويقول إنها مناطق واقعة تحت سيطرة "حزب الله".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني شن 5 هجمات ضد أهداف إسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال في عدة بيانات نشرها الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية التابع للحزب، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح اليوم دشمة تحصن بها جنود ‏للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه مما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح"، بالإضافة إلى العديد من البيانات التفصيلية بالاستهدافات التي نفذها وتواقيتها.

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هذا ودخلت الحرب على غزة يومها الـ71 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي + RT