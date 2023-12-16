للمرة الثالثة منذ بداية الحرب.. رئيس القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل في زيارة رسمية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" مايكل كوريلا زار إسرائيل يوم الجمعة، حيث التقى برئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وكتب الجيش الإسرائيلي على قناته في "تلغرام": "أمس (الجمعة)، قام قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا بزيارة إلى إسرائيل كضيف رسمي لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق هرتسي هاليفي".

وأضاف البيان: "خلال زيارته، التقى الجنرال مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وأجريا تقييما للوضع الأمني مع رئيس الشاباك ومسؤولين كبار آخرين في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وناقشا المسائل الأمنية والاستراتيجية والمساعدات الإنسانية، وقدم رئيس الأركان العامة تقييما محدثا للوضع، غطى تطور الحرب واستعداد الجيش الإسرائيلي في جميع المجالات".

وتابع: "في وقت لاحق من اليوم، قام الجنرال برفقة قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار، بزيارة مركز عمليات القوات الجوية في الكرياه (معسكر رابين)، واستمع إلى ملخص حول عمليات القوات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة وأنظمة الدفاع الجوي المختلفة وتخفيف الأضرار على المدنيين. وتحدث الجنرال مع القادة والقوات من مركز العمليات الرئيسي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "هذه الزيارة في وقت الحرب، تظهر قوة العلاقة والتعاون والقيم المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل عام، وخاصة بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة الأمريكية".

وفي اليوم الحادي والسبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450.

المصدر: RT