مشاهد توثق اقتحام الجيش الاسرائيلي لبلدة دير عمار قضاء رام الله (فيديو)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بلدة دير عمار قضاء رام الله في الضفة الغربية.

وانتشر مقطع فيديو يوثق تواجد جنود الجيش الإسرائيلي في شوارع البلدة.

كما انتشر مقطع فيديو لأم تبكي ابنها في مجمع فلسطين الطبي من بلدة دير عمار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "وصول شهيد وإصابتان بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة دير عمار، قضاء رام الله".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس في الضفة الغربية من عدة محاور، إضافة إلى أطراف مخيم بلاطة بمرافقة جرافة عسكرية.

هذا وأكدت التقارير إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي إثر اقتحامه مخيم العين غرب نابلس. كما أصيب طفلان في مواجهات مع الجيش بضاحية شويكة شمال طولكرم وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، إلى ذلك اقتحم الجيش بلدة بيتين شرق رام الله فضلا عن قرى في محافظة جنين ومدينة الخليل وبلدات الظاهرية وويطا والسموع وضواحيها. فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر إلى نحو أربعة آلاف وأربعمئة وعشرين حالة.

المصدر: RT