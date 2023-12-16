الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ومخيم بلاطة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس في الضفة الغربية من عدة محاور، إضافة إلى أطراف مخيم بلاطة بمرافقة جرافة عسكرية.

هذا وأكدت التقارير إصابة فلسطينيَين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي إثر اقتحامه مخيم العين غرب نابلس. كما أصيب طفلان في مواجهات مع الجيش بضاحية شويكة شمال طولكرم وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، إلى ذلك اقتحم الجيش بلدة بيتين شرق رام الله فضلا عن قرى في محافظة جنين ومدينة الخليل وبلدات الظاهرية وويطا والسموع وضواحيها. فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر إلى نحو أربعة آلاف وأربعمئة وعشرين حالة.