"حزب الله" ينشر فيديو لانقضاض إحدى مسيّراته على تموضع جنود إسرائيليين خارج ثكنة راميم

نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مشاهد لما قال إنها للحظات الهجوم الجوي بمسيرة انقضاضية على تموضع لجنود إسرائيليين خارج ثكنة راميم.

وظهر في مقطع الفيديو انقضاض طائرة بدون طيار على إحدى المواقع بين الأشجار الكثيفة وحدث بعدها انفجار وتصاعد للدخان. ويُشار إلى أن النقطة المستهدفة ليست ببعيدة عن تجمع كبير للبيوت السكنية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني شن 5 هجمات ضد أهداف إسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى.

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وجاء من بين عدة بيانات نشرها الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية التابع لـ"حزب الله" أن جميع هذه الهجمات "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وتابعت بيانات الإعلام الحربي: "شنّ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم هجوما جويا بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى الى ‏سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده".

المصدر: RT