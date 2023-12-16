إعلام مصري: سقوط جسم طائر في المياه الإقليمية المصرية قبالة مدينة دهب

أفاد موقع "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصادر، بأن الدفاعات الجوية المصرية رصدت "جسما طائرا" وتعاملت معه بشكل فوري قبالة سواحل مدينة دهب.

وقال موقع "القاهرة الإخبارية، إن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب التي تتبع محافظة جنوب سيناء وتقع على خليج العقبة.

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وتوجهت فرق التحقيق المصرية لموقع الحادث على الفور.

يذكر أن القوات المسلحة المصرية أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية في طابا وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

المصدر: القاهرة الإخبارية