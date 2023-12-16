القيادة المركزية الأمريكية: شن الحوثيون 3 هجمات جديدة في البحر الأحمر وأصابوا سفينة شحن

أفادت القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة بأن طائرة مسيرة حوثية استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

ووفقا للقيادة المركزية، انطلقت الطائرة المسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، واستهدفت سفينة شحن سيارات تحمل علم ليبيريا التي وجهت نداء استغاثة يفيد بأن طاقمها يكافح حريقا سببه الهجوم.

وأضاف البيان أنه إلى جانب الطائرة المسيرة أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين باتجاه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب أصاب أحدهما السفينة.

وذكرت القيادة المركزية أن "الحوثيين أطلقوا تحذيرا ضد سفينة ترفع علم ليبيريا كانت تتجه شمالا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وهددوا بمهاجمتها".

وأوضحت أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات من قبل أي من السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم"، مشيرة إلى أن "الهجمات الأخيرة هي دليل آخر على الخطر الكبير على الشحن الدولي الناجم عن هذه الأعمال الحوثية".

أعلن المتحدث باسم حركة انصار الله الحوثية في اليمن، يوم الجمعة، استهداف سفينتين كانتا متوجهتين إلى إسرائيل.

وهدد الحوثيون يوم الثلاثاء بتصعيد هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أي سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها. وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال الحوثيون إنهم اختطفوا سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

واتهمت إسرائيل إيران بالمسؤولية عن الحادث، ونفت أن تكون السفينة إسرائيلية.

المصدر:وكالات