شبكة "الجزيرة" تحيل ملف مقتل المصور الصحفي أبو دقة بقصف إسرائيلي إلى الجنائية الدولية بشكل عاجل

قررت شبكة "الجزيرة" القطرية إحالة ملف جريمة مقتل المصور الصحفي سامر أبو دقة في قطاع غزة بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الشبكة إن "مجموعة تضم فريقنا وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه للمحكمة الجنائية".

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وأكدت على أن الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت قناة "الجزيرة" الجمعة مقتل مصورها في قطاع غزة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي، فيما أصيب مراسلها وائل الدحدوح الذي كان معه خلال تغطيتهما سقوط قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة فرحانة وسط خان يونس.

وكانت القناة القطرية قد حملت الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة سامر أبو دقة، مشيرة الى أن القوات الاسرائيلية عرقلت وصول فرق الإسعاف للزميل سامر أبو دقة الذي يعاني من إصابة بالغة.

واعتبرت أن هذا جزء من عملية ممنهجة لاستهداف مراسلي الشبكة وعائلاتهم.

وكان مراسل RT قد ذكر أن 3 من عناصر الدفاع المدني قتلوا أثناء محاولتهم إنقاذ الصحفي أبو دقة في خان يونس.

ووري الثرى جثمان أبو دقة صباح يوم السبت 16 ديسمبر 2023 في خان يونس.

هذا، وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في القطاع بلغ 92.

المصدر: RT + "الجزيرة"