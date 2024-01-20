الأردن..تحذير من السلطات للفتيات بسبب تطبيقات التواصل الاجتماعي

أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، تحذيرا للفتيات من حفظهن للصور الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة "سناب شات".

وحذر النقيب أيوب أبو ربيع، من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن في حديث لإذاعة الأمن العام الفتيات من حفظ الصور الخاصة على تطبيقات التواصل.

وأوضح ألو ربيع أن بعض هذه التطبيقات مرتبط بالبريد الإلكتروني وقد يتم اختراقها، وليست مرتبطة برقم الهاتف.

وأشار النقيب الأردني إلى أن أكثر الحالات التي وردت كانت على تطبيق "سناب شات"، الذي تستخدمه الفتيات لحفظ صورهن الخاصة.

المصدر: "خبرني"