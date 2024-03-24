آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /24.03.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7wk
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لتنفيذ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- روغوف: التحذيرات الأمريكية بخصوص هجمات إرهابية ضجيج إعلامي فارغ
- خبير عسكري يقيّم احتمال وصول الصواريخ الأمريكية الجديدة من طراز MLRS إلى أوكرانيا
- الجنود الروس يتلقون أحدث "البدلات الشبحية" المموّهة
- جنرال ألماني متقاعد: أوكرانيا لا تملك إمكانات عسكرية كافية لتحقيق الانتصار
- السفارة الروسية: واشنطن تحاول محو ذكرى قصف يوغوسلافيا
- بروفيسور أمريكي: أيام زيلينسكي وأعوانه باتت معدودة
- صحيفة فرنسية: سياسات بوتين كسرت الحواجز وأصبحت أكثر فعالية وجاذبية من السياسات الغربية
- بوتين: الغرب يحول كل شيء لمنفعته ويفسره لصالحه
- زاخاروفا: لا توجد لعنة واحدة تدمر زيلينسكي بقوة كتصريحاته عن هجوم كروكوس الإرهابي
- زاخاروفا: رد فعل وسائل الإعلام الأوكرانية على هجوم "كروكوس" الإرهابي فظيع
- وجه اتهاما خطيرا لماكرون.. سياسي فرنسي يدعو إلى إجراء تحقيق في تورط كييف بهجوم كروكوس الإرهابي
- الجيش الروسي يختبر منظومات جديدة تزيد فعالية المدافع ذاتية الحركة
- زاخاروفا: سنبذل جهدنا حتى يصحو المجتمع الدولي من "التنويم المغناطيسي للتسامح" تجاه أوكرانيا
- برلماني روسي يدعو إلى إعادة عقوبة الإعدام طوال مدة العملية العسكرية الخاصة