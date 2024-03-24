عمدة خاركوف الأوكرانية: تدمير جميع محطات الكهرباء الفرعية في المدينة

أعلن عمدة مدينة خاركوف الأوكرانية إيغور تيريخوف عدم تمكنه من تحديد الوقت اللازم لاستعادة البنية التحتية الحيوية للطاقة في المدينة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.

وقال "لا توجد إجابة عن سؤال كم من الوقت ستستغرق أعمال الترميم. وفرق الإصلاح لا تزال تعمل، لكن الأضرار خطيرة للغاية، جميع محطات تحويل الكهرباء الفرعية مدمرة، ومحطة الطاقة الحرارية مدمرة من المستحيل تحديد موعد لعودة النظام للعمل"

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ويتم حاليا فرض تقنين على الكهرباء في خاركوف لـ200 ألف مشترك.

وأفادت الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن قواتها الجوية نفذت ليلا ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: تاس