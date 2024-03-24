أوكرانيا: انفجارات ليلية في مناطق مختلفة وإصابة مواقع للبنية التحتية الحيوية

أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الأحد بوقوع انفجارات في مختلف مناطق البلاد الليلة الماضية، وتضرر عدد من مواقع البنية التحتية الحيوية، بما فيها للطاقة.

جاء ذلك بعد إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الليل.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة لفوف بغرب البلاد مكسيم كوزيتسكي عبر "تلغرام" أن حريقا اندلع بعد انفجار في "منشأة حيوية للبنية التحتية" في المقاطعة، مضيفا أن "رجال الإطفاء موجودون في مكان الحادث"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتحدثت تقارير عن وقوع انفجارات ليلا في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا أيضا.

وأفادت وكالة "تاس" نقلا عن شهود عيان بسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية ليلا في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو في وقت لاحق عن سقوط حطام صاروخ في إحدى مناطق المدينة.

وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية بمقاطعة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك عن تعرض منشأة طاقة في منطقة نيكوبول لأضرار، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدة آلاف المستهلكين هناك.

كما أشارت تقارير إلى حدوث انفجارات ليلا في مدينة كريفوي روغ الواقعة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك أيضا.

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ولحقت أضرار بعدد من مرافق البنية التحتية في مناطق زابوروجيه الخاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية، حسبما أفاد إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية المعينة من قبل كييف.

وذكر الجيش الأوكراني أن طائرات مسيرة دمرت مواقع للبنية التحتية للموانئ على نهر الدانوب في مقاطعة أوديسا (جنوب).

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أوكرانية