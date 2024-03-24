السفارة الروسية: واشنطن تحاول محو ذكرى قصف يوغوسلافيا

قالت سفارة روسيا في واشنطن، إن الولايات المتحدة تبذل محاولات عقيمة لجعل المجتمع الدولي ينسى أن الناتو قصف يوغوسلافيا "بناء على أوامر من البيت الأبيض".

وكتبت السفارة على قناتها في تيلغرام، بمناسبة مرور 25 عاما على بدء عمليات الناتو العسكرية في يوغوسلافيا: "قبل ربع قرن، وبأمر من البيت الأبيض، تعرضت يوغوسلافيا لقصف همجي استمر 78 يوما. والآن تقوم الولايات المتحدة بمحاولات عقيمة لجعل المجتمع الدولي ينسى هذا الأمر. والولايات المتحدة تدعو بلغراد بوقاحة إلى طي الصفحة بسرعة والانضمام إلى التحالف الذي جلب في وقت من الأوقات الدمار والموت والألم لبلد مزدهر".

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وأشارت السفارة إلى أن الذخائر العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب، شلت حياة الشعب الصربي لأجيال.

وشددت السفارة على أن واشنطن بالذات أطلقت قبل 25 عاما، عملية انهيار القانون الدولي بهدف استبداله بـ "نظام قائم على القواعد". وفتح الإفلات من العقاب صندوق باندورا وأدى إلى العدوان على دول أخرى ذات سيادة.

وأكدت السفارة أن الوضع في البلقان يبقى مضطربا، وتواصل الإدارة الأمريكية الحالية تقويض الاستقرار في تلك المنطقة، بالتواطؤ مع عملائها في بريشتينا وتقوم بتزويدهم بالأسلحة، وهو ما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن غارات "الناتو" الجوية على يوغوسلافيا، استمرت من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999. وأسفرت عن مقتل أكثر من 2500 شخص بينهم 87 طفلا، وأضرار بقيمة 100 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي