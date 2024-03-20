"الدوما" الروسي يطالب الأمم المتحدة بإدانة قصف "الناتو" ليوغوسلافيا قبل 25 عاما

طالب مجلس "الدوما" الروسي الأمم المتحدة والمؤسسات البرلمانية والبرلمانات الأجنبية عشية الذكرى الـ25 لقصف "الناتو" يوغوسلافيا، بإدانة هذا القصف والمسؤولين عنه.

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وجاء في بيان عن "الدوما": "نطالب الأمم المتحدة والمنظمات البرلمانية الدولية وبرلمانات الدول الأجنبية بإدانة العملية العسكرية لدول "الناتو" ضد يوغوسلافيا، ومنع محاولات تشويه الحقيقة التاريخية حول الأحداث المأساوية لعام 1999 لصالح الغرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل دول "الناتو" المسؤولية القانونية الدولية عن هذا العدوان على جمهورية يوغوسلافيا".

وأضاف أن الإفلات من العقاب على قصف يوغوسلافيا خلق ظروفا مسبقة لأعمال عسكرية جديدة أطلقها "الناتو" في أنحاء العالم تحت ستار شعارات النضال "من أجل الحرية والديمقراطية".

وأكد أن قناعة الغرب بحقه في تقرير مصير الشعوب والدول أدى إلى نشوء نظام النازيين الجدد في أوكرانيا الذي يمارس منذ انقلاب عام 2014 سياسة القمع والإبادة الجماعية ضد السكان الروس التي أدت لاندلاع نزاع مسلح في شرق أوكرانيا.

واستمرت غارات "الناتو" الجوية على يوغوسلافيا من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999.

وأسفرت عن مقتل أكثر من 2500 شخص بينهم 87 طفلا، وأضرار بقيمة 100 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي