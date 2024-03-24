شركة DTEK الأوكرانية تعلن فقدان نصف قدرتها على توليد الكهرباء

قال مدير عام Yasno سيرغي كوفالينكو التابعة لشركة DTEK، إن هذه الأخيرة وهي من أكبر شركات الطاقة في أوكرانيا، فقدت 50% من قدرتها على توليد الكهرباء بسبب الأضرار في المعدات.

وأضاف: "لقد فقدت المجموعة 50٪ من قدرتها على التوليد - يمكننا أن نقول ذلك رسميا الآن".

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وأشار كوفالينكو إلى أن استعادة قدرات التوليد والتوزيع للشركة، ستستغرق وقت طويلا قد يدوم شهورا وليس يوما ولا أسبوعا ولا حتى شهرا واحدا.

ويجدر الذكر أن شركة الطاقة القابضة DTEK هي أكبر شركة في أوكرانيا، حيث تدير التوليد الحراري وتتحكم أيضا في ما يقرب من نصف شبكات التوزيع.

في وقت سابق من اليوم، أفادت الدفاع الروسية بأن قواتها الجوية نفذت ليلا ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.

يوم الجمعة الماضي، قالت السلطات الأوكرانية إن مرافق لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد الليلة الماضية، تعرضت لقصف وصف بأنه الأشد في الفترة الأخيرة.

المصدر: تاس