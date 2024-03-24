بولندا تزعم حدوث انتهاك صاروخي روسي لمجالها الجوي

زعمت القيادة الميدانية للقوات المسلحة البولندية، بأنه تم تسجيل وقوع انتهاك للمجال الجوي للبلاد بواسطة "صاروخ كروز روسي".

وجاء في بيان القيادة: "في الساعة 4.23 حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بواسطة أحد صواريخ كروز التي أطلقها الطيران الروسي بعيد المدى في الليلة الماضية".

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ووفقا للبيان البولندي، بقي الصاروخ في المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية"، وبعد ذلك غادر الأجواء البولندية.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ دخل المجال الجوي البولندي في منطقة قرية أوسيردو بمحافظة لوبلينا، وتمكنت أنظمة الرادار العسكرية من رصده ومتابعته طوال فترة التحليق.

ويلفت النظر أن الجانب البولندي، لم يقدم خلال ذلك، أية أدلة تثبت صحة ما ورد أعلاه.

وقال السكرتير الصحفي لقيادة غرفة العمليات بالجيش البولندي جاسيك جوريسزيوسكي، إن مسار تحليق الصاروخ دل على أنه لن يتجه "إلى داخل البلاد".

وأضاف: "منذ الصباح الباكر، كانت جميع أنظمة الرادار لدينا في حالة تأهب قصوى. وتم إرسال أزواج من المقاتلات المناوبة لمراقبة هذا الجزء من البلاد".

ويشار إلى أن الجيش البولندي كان قد أعلن في نهاية العام الماضي عن وقوع حادثة مماثلة.

وفي فبراير 2024، قال السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف، إن بولندا لم تقدم دليلا على انتهاك صاروخ روسي لمجالها الجوي.

المصدر: نوفوستي