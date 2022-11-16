بعد مزاعمها عن سقوط صاروخ روسي وارسو تسلم مذكرة للسفير الروسي

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، أنها سلمت السفير الروسي سيرغي أندرييف، مذكرة وذلك بعد حادثة سقوط صاروخ شرقي بولندا، التي تزعم أن مصدره روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا، إن "الوزير (زبيغنيو راو) سلم للسفير مذكرة دبلوماسية تصف الوضع ورؤيتنا للأمر برمته".

تأتي هذه التطورات في سياق ما أعلنت عنه أمس بولندا، عن سقوط صاروخ في بلدة بشيفودوف، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وسارعت وزارة الخارجية البولندية بتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا، التي نفت بدورها صحة المزاعم البولندية ووصفتها بـ"الاستفزاز المتعمد".

وفي وقت سابق قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن مصدر إطلاق الصارخ الذي سقطت في بلدة بشيفودوف.

وأضاف: "في الوقت الحالي، يمكن القول أن ما حدث كان حادثا منفردا، ولا يوجد ما يشير إلى احتمال وقوع أحداث جديدة".

المصدر: RT + تاس