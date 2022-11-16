بايدن يشكك في أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا انطلق من روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المعلومات الأولية تدحض فرضية أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قد انطلق من روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريح صحفي: "المعلومات الأولية تدحض هذه الفرضية، ولا أريد أن أقول هذا حتى يكتمل التحقيق، لكن من غير المحتمل، من حيث المسار، أن يكون هذا الصاروخ قد تم إطلاقه من روسيا".

وأضاف بايدن أنه سيتابع هذا الأمر لمعرفة الظروف الدقيقة لحادث الصاروخ في بولندا ثم بعد ذلك يتم تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها.

وقال أيضا إن قادة حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع ناقشوا خلال الاجتماع حادث الصاروخ في بولندا واتفقوا على مساعدة وارسو في التحقيق.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن، تحدث مع نائب رئيس الوزراء البولندي ووزير الدفاع لمناقشة الوضع الأمني الحالي على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو، والتقارير بشأن سقوط صواريخ على الأراضي البولندية.

وطمأن وزير الدفاع الأمريكي نظيره البولندي، وأكد التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن بولندا واستعداد وزارة الدفاع لمساعدتها في أي تحقيق، كما اتفقا على التنسيق الوثيق مع حلفائهما في الناتو بشأن الخطوات التالية.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق إن تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ "روسية" في منطقة برزيودوف، هي استفزاز متعمد.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذا الاستفزاز المتعمد هدفه تصعيد الموقف، مؤكدة أن القوات الروسية لم تقم بتوجيه ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود البولندية.

المصدر: نوفوستي