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الجيش الروسي يختبر منظومات جديدة تزيد فعالية المدافع ذاتية الحركة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يختبر منظومات جديدة تزيد فعالية المدافع ذاتية الحركة
Sputnik maxim blinov
مدفع Msta-S الروسي الذاتي الحركة
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن قوات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة اختبرت منظومات جديدة تزيد من فاعلية عمل مدافع Msta-S الذاتية الحركة.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة "روستيخ" التي طورت المنظومات المذكورة:"تم استخدام منظومات توجيه النيران التي طورناها مع مدافع Msta-S التي استعملها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة، وأثبتت هذه المنظومات فاعليتها في تحسين قدرة المدافع على تدمير القوات المعادية".

وأضاف البيان:"تم تجهيز المدافع بالمنظومات الجديدة بطلب من وزارة الدفاع الروسية، هذه المنظومات مكنت المدافع من إطلاق النار بشكل متواصل وإصابة أهدافها بدقة، وتمكنت من تدمير المواقع المحصنة للعدو وآلياته ومركباته المدرعة".

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وأشارت مؤسسة "روستيخ" إلى أن مدافع Msta-S المجهزة بالمنظومات الجديدة يمكنها إطلاق عدة قذائف على الهدف، وتقوم بعدها بتغيير مواقعها حتى لا تتعرض لنيران العدو.

ونوه ممثلو المؤسسة إلى أن روسيا تعمل على تطوير مدافع Msta-S باستمرار، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها في استخدام هذه المدافع في المعارك، وتسعى لزيادة قدراتها النارية وتحسين خصائصها.

المصدر: سلاح روسيا

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