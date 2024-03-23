الجيش الروسي يختبر منظومات جديدة تزيد فعالية المدافع ذاتية الحركة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن قوات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة اختبرت منظومات جديدة تزيد من فاعلية عمل مدافع Msta-S الذاتية الحركة.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة "روستيخ" التي طورت المنظومات المذكورة:"تم استخدام منظومات توجيه النيران التي طورناها مع مدافع Msta-S التي استعملها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة، وأثبتت هذه المنظومات فاعليتها في تحسين قدرة المدافع على تدمير القوات المعادية".

وأضاف البيان:"تم تجهيز المدافع بالمنظومات الجديدة بطلب من وزارة الدفاع الروسية، هذه المنظومات مكنت المدافع من إطلاق النار بشكل متواصل وإصابة أهدافها بدقة، وتمكنت من تدمير المواقع المحصنة للعدو وآلياته ومركباته المدرعة".

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وأشارت مؤسسة "روستيخ" إلى أن مدافع Msta-S المجهزة بالمنظومات الجديدة يمكنها إطلاق عدة قذائف على الهدف، وتقوم بعدها بتغيير مواقعها حتى لا تتعرض لنيران العدو.

ونوه ممثلو المؤسسة إلى أن روسيا تعمل على تطوير مدافع Msta-S باستمرار، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها في استخدام هذه المدافع في المعارك، وتسعى لزيادة قدراتها النارية وتحسين خصائصها.

المصدر: سلاح روسيا