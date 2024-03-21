وسائل إعلام تشيد بفعالية عربات BMP-3 الروسية في المعارك

ذكر موقع Defense 24 أن عربات نقل المشاة القتالية الروسية BMP-3 أظهرت فاعليتها خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأشار منشور للموقع إلى :"أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بدأت باستخدام مركبات BMP-3 المدرعة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة لمهاجمة مواقع القوات الأوكرانية".

وتبعا للمنشور فإن"مركبات نقل الجنود المدرعة الروسية BMP-3 تتميز بتصميم غير اعتيادي في العديد من النواحي، وجهّزت بأسلحة متنوعة، منها مدفع من عيار 100 ملم ورشاش من عيار 30 ملم، الأمر الذي يمكنها من مهاجمة المواقع المحصنة للعدو والتعامل مع أفراده ومركباته المدرعة".

وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن مجلة "Army Recognition" كانت قد نشرت مقالا هي الأخرى تحدثت فيه عن استخدام مركبات BMP-3 كسلاح هجومي، ونوهت الصحيفة إلى قدرات هذه المركبات على إطلاق النار من مواقع محصنة، الأمر الذي يحافظ على سلامة طواقمها ويشكل عنصر مفاجئة للعدو.

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وكانت "روسيسكايا غازيتا" قد ذكرت في فبراير الماضي أن الجيش الروسي تسلم دفعة من عربات BMP-3 الجديدة التي جهّزت بشباك وطبقات حماية كثيفة تحميها من خطر القذائف والصواريخ المضادة للدروع، وحصلت على مدفع 2А70 من عيار 100 ملم، قادر على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، كما جهّزت برشاشات من عيار 30 ملم، ورشاشات PKT.

المصدر: روسيسكايا غازيتا