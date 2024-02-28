الجيش الروسي يتسلّح بناقلات جنود مدرّعة جديدة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش سيحصل على ناقلات الجنود "BMP-1AM" المطوّرة.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة:"تجري حاليا عمليات تدريب الطواقم للعمل على مدرعات BMP-1AM (Basurmanin) المطوّرة، خلال التدريبات تمرّن العسكريون على استخدام هذه المدرعات ومنظومات تسليحها، وأطلقوا النار من مدافع 2А37 الموجودة فيها، وتمكنوا من التعامل بنجاح مع مواقع العدو الافتراضي في ميدان التدريب".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مدرعات BMP-1AM حصلت على وحدات قتالية مزودة بمدافع أوتوماتيكية من عيار 30 ملم، ورشاشات PKTM من عيار 7.62 ملم، ومنظومات لإطلاق صواريخ "ميتيس" المضادة للدبابات، ومنظومات للتمويه الدخاني.

وبفضل منظوماتها القتالية المتطورة يمكن لهذه المدرعات التعامل مع المدرعات الأخرى على مسافات تصل إلى 2 كلم، كما يمكنها تدمير الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما فيها الدرونات والمروحيات.

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وحصلت هذه المدرعات على منظومات R-168-25U-2 للاتصالات الراديوية التي توفر لها اتصالات مشفّرة مع مراكز التوجيه والآليات العسكرية، وصممت لتكون قادرة على الطفو وإطلاق النار أثناء الحركة في المياه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا