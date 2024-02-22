روسيا تختبر أسلحة سفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سفينة صاروخية جديدة من نوع "كاراكورت" تخضع حاليا لاختبارات منظومات التسليح.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"خلال الاختبارات التي تخضع لها سفينة Burya الصاروخية قام طاقم السفينة باختبار منظومات الدفاع الجوي الموجودة فيها، وجرى إطلاق النار من منظومة Pantsir-M على أهداف جوية".

وأشار البيان إلى أن الاختبارات كانت ناجحة، ومنظومة الدفاع الجوي الموجودة في السفينة تمكنت من إسقاط جميع الأهداف والصواريخ.

و"Burya" هي رابع سفينة من نوع "كاراكورت" يتم بناؤها في مصنع "بيلا" الروسي في إطار المشروع الحكومي 22800، وبدأ العمل على تصنيع هذه السفينة عام 2016 وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2018.

وسفن "كاراكورت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 60 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية.

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وتتسلح هذه السفن بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M ومنظومات Pantsir-M المعدّلة المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا