روستيخ: منظومة "Pantsir-ME" الروسية قادرة على تدمير مختلف أنواع الصواريخ الحديثة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أن منظومة "Pantsir-ME" التي تزود بها السفن العسكرية الروسية الجديدة بإمكانها تدمير مختلف أنواع الصواريخ الحديثة.

وقال مصدر في المؤسسة لوكالة "تاس" الروسية:"منظومة Pantsir-ME الدفاعية التي تنتجها مؤسسة روستيخ مجهزة بوسائل حديثة لكشف الأهداف المعادية وتتبعها، ولها القدرة على التعامل مع الصواريخ الموجهة العالية الدقة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما في ذلك الصواريخ الحديثة المضادة للسفن".

وأضاف:"استخدام الرادارات المتعددة الوظائف ومجموعة من الهوائيات المرحلية والصواريخ الموجهة المضادة للأهداف الجوية يجعل منظومة Pantsir-ME قادرة على التعامل مع أكثر من هدف بوقت واحد، الأمر الذي يوفر حماية ممتازة للسفن والقوارب الحربية من جميع وسائل الهجوم الجوي الحديثة".

ومنظومة "Pantsir-ME" هي منظومة دفاعية مجهزة بـ 8 منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية، ومدفعين رشاشين من عيار 30 ملم، وبدأت روسيا عام 2022 بتركيب هذا النوع من المنظومات على سفن "كاراكورت" الحربية التي تطورها في إطار المشروع 22800.

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أما سفن "كاراكورت" التي تجهزها روسيا بمنظومات "Pantsir-ME" فهي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا