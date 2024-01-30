الخبراء الروس يعدّلون دبابات "T-72A" ويعززون حمايتها

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء الروس أجروا بعض التعديلات على دبابات "T-72A" المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة، وزادوا من حماية تلك الدبابات.

وجاء في منشور على الصحيفة:"إلى جانب دبابات T-90M وT-72B3 وT-80BVM تستخدم القوات الروسية المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة دبابات T-72A أيضا، وأدخل الخبراء على هذه الدبابات تعديلات تجعلها تبدو مختلفة عما كانت عليه عند إرسالها من المصنع إلى القوات".

وعلى سبيل المثال، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور لإحدى دبابات " T-72A" المعدّلة التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة، وحصلت هذه الدبابة على حاجب وقائي يغطي البرج ومقصورة المحرك وناقل الحركة.

ولزيادة حمايتها من بعض الذخائر حصلت الدبابة أيضا على أنظمة الحماية الديناميكية "Kontakt-1"، كما علّقت سلاسل على جوانبها، وتمت تغطيتها بشبكة مموهة.

وجهّزت الدبابة أيضا بكاميراتين أمامية وخلفية لمساعدة قائد الدبابة على الحصول على صورة أشمل لمحيط المركبة، وهذا الأمر مهم أيضا لأن الأجهزة البصرية التقليدية للدبابات تتضرر أحيانا بسبب شظايا القذائف والرصاص من وأسلحة العدو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا