الجيش الروسي يدمر طائرات "سو- 24" أوكرانية قصفت سيفاستوبول

قال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، إن الجيش الروسي قصف مطار مارتينوفكا العسكري الأوكراني في المقاطعة.

وخلال القصف الروسي، تمت إصابة طائرتين أوكرانيتين من طراز"سو- 24" قامتا الليلة الماضية بمهاجمة سيفاستوبول.

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وأضاف ليبيديف: "لا تزال مجهولة حتى الآن، النتائج الكاملة للهجوم (على مطار مارتينوفكا)، ولكن يمكن الحديث عن إصابة طائرتين من طراز سو-24، تم تحويلهما لإطلاق صواريخ أجنبية، وعن مستودع كبير لصواريخ الطائرات، وانفجار تسبب في انفجارات قوية للغاية سمع وشعر به على بعد 12 كيلومترا من المطار".

وأكد ليبيديف على أن الرسائل الواردة من مخبريه في أوديسا، ساعدت في تحديد أهداف الضربة الروسية، وجاء في واحدة منها: "أوديسا، تحلق فوقنا أجسام فوق صوتية، سرعتها فائقة لم نشهدها من قبل".

وجاء في أخرى: "مساء الخير! من أوديسا. سيريوجا، للمرة الثالثة هذا الشهر، لاحظت طائرة عسكرية (أوكرانية) فوق أوديسا. إنها تحلق على ارتفاع منخفض جدا وبسرعة عالية جدا. الآن في الساعة 22:20 قامت بالدوران وتوجهت إلى الشمال الغربي".

وأشار ليبيديف إلى أن هذه الطائرات، أطلقت على الأرجح صواريخ أجنبية بعيدة المدى على سيفاستوبول.

ونقل ليبيديف عن أحد مخبريه: "في منتصف الليل تقريبا، وصلنا خبر من مقاطعة نيكولاييف من منطقة فوزنيسينسكي، حيث يقع مطار مارتينوفكا العسكري: طارت ثلاث طائرات على الأقل نحونا من اتجاه أوديسا، من الصعب التحديد ولكن وفقا للصوت يبدو أن طائرتين منها هبطتا في مطار مارتينوفكا، والثالثة ربما هبطت أو أنها حلقت بعيدا باتجاه يوجنوكرينسك. سمعنا صوت قصف قبل عشر دقائق فقط. إنه صاخب، وقع انفجار تلاه انفجاران قويان، وثلاثة انفجارات أصغر".

ووفقا له، بعد الهجوم على سيفاستوبول، أرادت القوات الجوية الأوكرانية استخدام مطار مارتينوفسكي كمطار للهبوط. وفعلا بعد هبوط الطائرات الأوكرانية هناك، تعرضت لهجوم من قبل القوات الروسية. وقال: "رد فعل سريع للغاية وعالي الجودة من جانب الجيش الروسي".

في الساعة 22.44 من يوم السبت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في سيفاستوبول. وأعلن ميخائيل رازفوجاييف عن هجوم واسع النطاق للعدو على المدينة، وذكر أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاط أكثر من عشرة صواريخ.

ووفقا له أسفر القصف الأوكراني عن مقتل شخص واحد وأصابة 4 آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي