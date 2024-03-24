خبير عسكري يقيّم احتمال وصول الصواريخ الأمريكية الجديدة من طراز MLRS إلى أوكرانيا

أجرت الولايات المتحدة قبل أيام في ميدان وايت ساندز في نيو مكسيكو اختبارا مزدوجا لإطلاق صاروخ ER GMLRS الجديد، نظير الأنظمة الصاروخية الروسية Smerch وUragan.





وتساءل الخبير العسكري دميتري كورنيف عن إمكانية ظهور صواريخ ER GMLRS في أوكرانيا، نظرا لأن الولايات المتحدة هي مورد الأسلحة الرئيسي لنظام كييف.

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ووفقا له، إذا حدث مثل هذا التطور، فمن جانب لن يحدث قريبا ولن يشكل تحديا خاصا للأسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ومن جانب آخر، سيبدأ الإنتاج المتسلسل لهذه المنظومة الصاروخية في نهاية عام 2024 أو بداية عام 2025. وعموما هذه المنظومة مخصصة بالدرجة الأولى للقوات المسلحة الأمريكية. لذلك من غير المرجح أن تورد مباشرة بعد إنتاجها إلى أوكرانيا.

ويشير الخبير إلى أن منظومة GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System ) منظومة صاروخية نفاثة عالية الدقة تطلق من منصات إطلاق M270 MLRS وM142 HIMARS بحاوية نقل وإطلاق ستة صواريخ.

ووفقا له، تحمل MLRS حاويتين وHIMARS واحدة، أي يمكنهما معا إطلاق 12+6 قذيفة صاروخية نفاثة. وقد جهزت كل حاوية من هذه الحاويات بصواريخ من أنواع وعيارات مختلفة. العيار الرئيسي والأكثر انتشارا هو 227 ملم. المستخدم في الصواريخ التقليدية غير الموجهة وصواريخ GMLRS الموجهة عالية الدقة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"