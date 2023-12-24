الجيش الروسي يحصل على منظومات صاروخية جديدة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن بعض قوات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة حصلت على راجمات "Uragan-1M" الصاروخية المطوّرة.

وتبعا للصحيفة فإن الراجمات الجديدة حصلت على ميزات قتالية أفضل مقارنة براجمات Uragan من الأجيال الأقدم، إذ بات بإمكانها إطلاق صواريخ من عيار 220 و300 ملم في وقت واحد، وتم تجهيزها بحاويتين للصواريخ تعملان بشكل مستقل، ويمكن استبدالهما بسرعة وسهولة لتزويد الراجمة بالصواريخ المطلوبة.

وحصلت راجمات "Uragan-1M" على أنظمة أوتوماتيكية للتوجيه والتحكم بالذخائر، كما زوّدت بإلكترونيات حديثة تمكنها من تلقي المعلومات حول الأهداف بشكل فوري من الطائرات المسيّرة.

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وضعت هذه الراجمات على منصات BAZ-69092 المدولبة التي تتمتع بقدرات ممتازة على اجتياز الطرق الوعرة، ويمكن لهذه المنظومة التحول من وضع الحركة إلى الوضع القتالي في غصون 20 ثانية فقط، كما بات بإمكان هذه الراجمات إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 120 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا