روسيا تطور منظومة جديدة للاستطلاع العسكري

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا طوروا منظومة جديدة للاستطلاع العسكري، تعتمد على الطائرات المسيرة الصغيرة.

وتبعا للصحيفة فإن منظومة "Granat" الجديدة مشابهة من حيث مبدأ العمل لمنظومة "Blokpost" التي كانت قد أعلنت عنها روسيا سابقا، لكنها تعتمد على درونات مجهزة بمعدات تصوير بصري، ويمكن استعمال هذه الدرونات لعمليات الاستطلاع في الأماكن التي يصعب الوصول إليها لرصد الأهداف والتعامل معها باستخدام درونات أخرى، كما يمكن استعمالها لأعمال المراقبة والاستطلاع في المناطق الحضرية.

وأشار مطورو المنظومة إلى أن الميزة المهمة فيها هو أنها تعتمد على طائرتين مسيرتين، طائرة استطلاع مجهزة بمعدات تصوير، وطائرة أخرى تؤمن تبادل البيانات ما بين الطائرة الأولى والمشغل، الأمر الذي سيزيد من فاعلية المنظومة حتى في ظروف الطقس السيئة وسيزيد من مدى التحكم بالدرونات عن بعد.

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وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد ذكرت في وقت سابق أن روسيا انتهت من اختبار منظومات "Blokpost" للاستطلاع العسكري وبدات بمرحلة إنتاجها، وأن هذه المنظومات طورت لتستخدم في العمليات العسكرية الخاصة، وتعتمد على درونات مزودة بأجهزة تصوير حراري قادرة على رصد مختلف أنواع الأهداف على مسافات تتراوح ما بين 800 و2000 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا