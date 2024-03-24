بروفيسور أمريكي: أيام زيلينسكي وأعوانه باتت معدودة

قال جون ميرشايمر، الأستاذ بجامعة شيكاغو، إن الشخصيات الأساسية في كل من أوكرانيا والغرب باتت تدرك فعلا أن الهزيمة الحتمية ستكون من نصيب نظام كييف والناتو في الصراع مع روسيا.

وأضاف الخبير في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "أراهن أن غالبية الأوكرانيين الذين لهم علاقة بالأمن القومي وبالسياسة الخارجية، يدركون أن أيامهم أصبحت معدودة. وأنا على استعداد للمراهنة على أن معظم النخبة السياسية في الغرب تدرك أن أوكرانيا ستخسر حتما".

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وتابع ميرشايمر: "ولكن حتى إدراك الهزيمة المحتومة لم يوقظ بعد الزعماء الغربيين، الذين يواصلون البحث بإصرار مهووس عن معجزة لإنقاذ كييف من الكارثة".

ووفقا له، هذه هي بالذات الاعتبارات التي يسترشد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما يهذي بفكرة إرسال العسكريين إلى أوكرانيا.

وخلص البروفيسور إلى أن "انتصار روسيا، سيعني هزيمة ليس فقط أوكرانيا، بل الغرب أيضا. ولهذا السبب نحاول يائسين تجنب ذلك. لكننا لن ننجح".

يوم الأربعاء الماضي، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال جلسة هيئة رئاسة الوزارة، على أن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية العام، أكثر من 71 ألف عسكري و11 ألف قطعة من المعدات الحربية.

وأشار شويغو إلى أن خسائر الجيش الأوكراني زادت بثلاث مرات تقريبا عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الوزير أن الجيش الروسي يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم في خطوط القتال الجديدة.

المصدر: نوفوستي