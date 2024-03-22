وزنها 3 أطنان.. روسيا تطلق الإنتاج الضخم للقنابل الجوية "فاب-3000" (فيديو)

ذكرت الدفاع الروسية أن إحدى المؤسسات الصناعية بمقاطعة نيجني نوفغورود بدأت الإنتاج الضخم للقنابل الجوية من طراز "فاب-3000" كما أنها زادت بشكل كبير إنتاج قنابل "فاب-1500" و"فاب-500".

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جاء ذلك في بيان نشرته الدفاع الروسية أمس الخميس في أعقاب زيارة تفقدية قام بها الوزير سيرغي شويغو إلى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في نيجني نوفغورود شرق موسكو، للوقوف على سير إنتاج الأسلحة للطيران، فضلا عن قذائف المدفعية والدبابات من مختلف العيارات.

وقال البيان أنه تم إبلاغ شويغيو خلال زياته بأن "الشركة زادت إنتاج القنابل الجوية "فاب-500" عدة مرات، وضاعفت إنتاج "فاب-1500"، ومنذ فبراير من هذا العام، تم تنظيم الإنتاج الضخم لقنابل "فاب-3000" (التي وزنها ثلاثة أطنان)، كما تم توسيع قائمة المنتجات من الذخائرالمدفعية".

وأشار البيان إلى أن حجم إنتاج المصنع من وسائل التدمير المدفعية والجوية زاد خمسة أضعاف منذ العام الماضي.

وذكر البيان أن شويغو تفقد أيضا إنتاج ذخيرة المدفعية في إحدى شركات المجمع الصناعي العسكري الذي ينتج ويصلح الذخائر لمدافع "غياتسينت".

وفي ختام جولته عقد شيوغو اجتماع عمل، أشار فيه إلى حدوث تغييرات كبيرة في الشركات منذ التفتيش السابق، وقال إن "المهام التي حددناها (فيما يتعلق بإنتاج ذخيرة المدفعية) قبل عام قد تم تنفيذها".

وفي إشارة إلى توجيه سابق بتوسيع الطاقات الإنتاجية للشركات، قال الوزير إنه "بعد بدء تشغيل المرافق الجديدة، زاد حجم الإنتاج فعليا بمقدار 2.5 مرة تقريبا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية