"Business Insider": القنابل الحائمة الروسية تمثل مشكلة كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية

ذكر موقع "Business Insider" اليوم الخميس، أن السلاح الروسي القوي (القنابل الحائمة) أصبحت تشكل قلقا ومشكلة كبيرة للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

وجاء في مقال نشره الموقع: "أصبح هذا السلاح القوي يشكل صداعا للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة، فمن الملاحظ أن القنابل الحائمة تسمح للمقاتلين بإلقائها على مسافة من الهدف، وليس فوقه مباشرة، مما يسبب انخفاض فعالية أنظمة الدفاع الجوي للعدو.. بالإضافة إلى ذلك، يصعب اعتراض هذا النوع من القنابل بسبب قصر زمن طيرانها وانخفاض بصمة الرادار لها (ضعف قدرة الرادارعلى رصدها)".

وأشار المقال إلى أن "القوات الجوية الأوكرانية أعربت مرارا وتكرارا عن مخاوفها بشأن القنابل الحائمة الروسية لأنها تخلق مشاكل لها.

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وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 8 يناير بأن قاذفات القنابل الروسية من طراز " Su-34" استهدفت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان بقنابل من طراز "FAB-500 ".

وتستخدم روسيا مؤخرا قنابل جديدة حائمة "بوزن 1500" كلغ، وتم تزويد هذه القنابل الذكية بأجهزة الملاحة الفضائية والليزرية التي تزيد إلى حد بعيد من دقة الضربات الجوية.

وتعتبر "فاب – 1500" أقوى قنبلة ضمن أسرة قنابل "فاب" الروسية التي تضم كذلك قنبلتي "فاب – 250" بوزن 250 كيلوغراما و"فاب – 500" بوزن 500 كلغ.

وتزن القنبلة "فاب – 1500" نحو 1550 كلغ، ويبلغ قطر إصابتها 500 متر، وبمقدور القنبلة تدمير مخبأ خرساني تحت الأرض على عمق 20 مترا واختراق 3 أمتار من الخرسانة المسلحة، ويمكن حملها بواسطة مقاتلات "سو-34"، "سو-30" و"سو-35" التابعة للقوات الجو– فضائية الروسية.

المصدر:نوفوستي + RT