مدفيديف يؤكد فعالية السلاح الروسي ضد أوكرانيا واستخدام مختلف أنواعه باستثناء النووي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف فعالية أداء صناعات الدفاع الروسية بعد الضربات الناجحة مؤخرا على أهداف أوكرانية، وتم فيها استخدام مختلف المحتويات ما عدا النووية.

وقال مدفيديف في اجتماع مجموعة عمل المجمع الصناعي العسكري للتحكم وإنتاج الأسلحة المطلوبة والمعدات العسكرية ووسائط الردع: "إن سلسلة الضربات المكثفة والفعالة الأخيرة على أهداف عسكرية معادية في أوكرانيا، والتي نفذتها القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، تؤكد العمل الناجح والفعال لمجمعنا الصناعي العسكري طوال عام 2023".

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وأضاف: "علاوة على ذلك، كما تعلمون، تم استخدام وسائط مختلفة، وبمحتوى مختلف، ربما باستثناء الأسلحة النووية في الوقت الحالي".

هذا وقد جاءت العملية العسكرية الخاصة لتكون دافعا قويا لتطوير مجمع الصناعات العسكرية الروسية الذي انتقل إلى الإنتاج الصناعي لأحدث الأسلحة والمعدات ومن أهمها: القنابل الموجهة الذاتية حيث استخدمت روسيا في النصف الثاني لعام 2023 قنابل جديدة حائمة "بوزن 1500" كلغ، وتم تزويد القنابل الذكية بأجهزة الملاحة الفضائية والليزرية التي تزيد إلى حد بعيد من دقة الضربات الجوية، وغيرها من أصناف تلك القنابل.

ومدفع "مالفا" المطور وهو مخصص لتدمير مراكز القيادة والمنشآت الدفاعية وبطاريات المدفعية والصواريخ ومدافع الهاون ومنظومات الدفاع الجوي وأرتال المدرعات والقوة البشرية للعدو.

كما اشتملت الأسلحة الروسية في 2023 على مسيرة "بريفيت - 82" الضاربة الانتحارية على هيئة الطائرة وهي ضمن تشكيلة من المسيرات الهجومية كمسيرة "الصياد" فوق الصوتية، ودرون "لانتسيت" الانتحاري.

المصدر: نوفوستي