قال الجنرال الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس إن الجيش الروسي يشن معارك قوية في منطقة دونباس، مما أدى إلى تشتيت القوات الأوكرانية.

وأضاف في حديث على قناة "فابريكا نوفوستيي" على موقع يوتيوب، أن هناك العديد من الاتجاهات التي تجري فيها معارك قوية، أهمها في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وليمانسك وأرتيوموفسك، مؤكدا أن كل هذه الاتجاهات تسمح للقوات الروسية بتشتيت الموارد العسكرية الأوكرانية.

وأوضح أنه في حال تحرك القوات الروسية إلى منطقة تشرنيغوف شمال أوكرانيا، فإن قوات كييف "ستواجه صداعا آخر".

ودعا كريفونوس إلى تسريع التعبئة في أوكرانيا وتحسين مستوى تدريب العسكريين لمحاولة تجنب وقوع كارثة على خط المواجهة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الفشل الذريع للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 25 ديسمبر الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت مدينة مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، سيطرت القوات الروسية على مواقع مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه وتمركزت في مناطق مهمة، وبعد ذلك قامت بتطهير المنطقة من تواجد قوات كييف.

المصدر: وكالات