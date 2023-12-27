"فيلت": السيطرة على مارينكا تمنح الجيش الروسي مزايا عسكرية

ذكرت قناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية أن تحرير مدينة مارينكا يمنح الجيش الروسي مزايا عسكرية كبيرة في القطاع الجنوبي الغربي من الجبهة.

وأشار تقرير عرضته القناة إلى أن الجيش الروسي تمكن فعلا من السيطرة على مارينكا، وهذا يفتح الطريق للتقدم في الاتجاهات الغربية والجنوبية الغربية من الجبهة.

وأضافت أن الروس يتقدمون خطوة خطوة في محاور القتال الأخرى، وحتى في اتجاه الشمال.

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وفي بداية الأسبوع الجاري أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن وحدات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة بالكامل على مدينة مارينكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

من جهته أشار الرئيس بوتين إلى أن هذا سيسمح للقوات الروسية بإبعاد وحدات الجيش الإوكراني عن دونيتسك.

المصدر: نوفوستي