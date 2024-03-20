شويغو يكشف حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام 2024

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية 2024 أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من مختلف الأسلحة، وهو ما يزيد بنحو3 أضعاف نفس الفترة من العام الماضي.

وقال شويغو خلال اجتماعه مع المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية: "منذ بداية العام، تم تدمير 4 دبابات أبرامز (أمريكية) و5 دبابات ليوبارد (ألمانية)، و27 عربة برادلي القتالية الأمريكية، و6 راجمات صواريخ HIMARS الأمريكية، و11 منصة صواريخ مضادة من بينها 5 منصات صواريخ باتريوت".

وتابع: "وبلغت الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية منذ بداية العام 2024 أكثر من 71 ألف عسكري و11 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة. وهذا أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من أرقام نفس الفترة من العام الماضي".

ولفت شويغو إلى عمليات الفرار الكبيرة التي تشهدها صفوف القوات الأوكرانية في ظل خسائرها الفادحة في الميدان.

وشدد شويغو على أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا ستواصل تنفيذ مهامها وتحقيق التقدم على كافة المحاور.

المصدر: RT