بوتين يرى أنه لا فائدة من التكهن بتطور الأحداث في يوغوسلافيا لو كان في روسيا قيادة أخرى

قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه لا جدوى من التكهن بالكيفية التي كان من الممكن أن يتطور بها الوضع في يوغوسلافيا لو كان هو في رأس السلطة في روسيا عام 1999.

جاء ذلك في تعليق للرئيس بوتين على تصريح أدلى به الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش حول هذا الموضوع.

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وأضاف الرئيس بوتين في حديث تلفزيوني: "الحقيقة هي أن الوضع كان هناك، في يوغوسلافيا، مختلفا لأن تلك الدولة كانت في حالة صراع داخلي شديد. لذلك، من الصعب الحديث عن هذا الآن. ويبدو لي أن مثل هذا الحديث ليس له معنى كبير حاليا".

وشدد الرئيس بوتين على أن نظيره الصربي، هو "سياسي ذو خبرة". وتابع الرئيس الروسي: "أعتقد أنه سيتفق معي. لقد مر هذا بالفعل".

وقال رئيس الدولة: "لو كان لدينا حليف واحد، كنا بالطبع سنبني علاقات معه بطريقة تصب في مصلحة بلادنا، وفي مصلحة حليفنا".

وأكد بوتين على أن روسيا، تفي دائما بالالتزامات، ولكن في تلك الفترة لم تكن هناك مثل هذه العلاقات بين روسيا ويوغوسلافيا.

وكان رئيس صربيا فوتشيتش، قد أعلن خلال مقابلة حصرية أجراها معه مدير عام وكالة تاس أندريه كوندراشوف في إطار التحضير لفيلم "بلغراد" الوثائقي، أنه لو كان فلاديمير بوتين على رأس السلطة في روسيا في عام 1999 لم يكن ليسمح للناتو بقصف يوغوسلافيا .

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الصربي، أن تجهيز جيش بلاده بأنظمة دفاع جوي من روسيا والصين، يمنع بشكل كبير تكرار قصف قوات الناتو لصربيا.

المصدر: تاس