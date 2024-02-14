فوتشيتش: تكرار ضربات الناتو على صربيا أمر مستحيل مع التجهيزات الروسية والصينية الحالية

أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن تجهيز جيش البلاد بأنظمة دفاع جوي من روسيا والصين، يمنع بشكل كبير تكرار قصف قوات الناتو لصربيا.

وجاءت تصريحات فوتشيتش هذه، يوم الأربعاء، خلال جولة في معرض الأسلحة في مدينة نيش برفقة قيادة الجيش الصربي وقيادة المؤسسات الدفاعية، مركزا بشكل خاص على أنظمة الدفاع الجوي.

وقال فوتشيتش: "لن يكون الأمر سهلا بالنسبة لأولئك الذين يحاولون القيام بالعدوان، كما حدث في عام 1999، لن يكونوا قادرين من الناحية الفنية على القيام بذلك بنفس الطريقة حتى يدمروا قواتنا".

وأوضح ذلك أثناء تفقد نظام الدفاع الجوي "FK-3" الصيني، والتي بدأت عمليات تسليمها إلى صربيا في عام 2022، قائلا: "سيتعين عليهم إطلاق صواريخ كروز من الخارج، ولكن ليس من الجو من مسافة 11 كيلومترا، كما كان من قبل بسهولة".

وأضاف: "كل شيء تغير مع التجهيزات الروسية والصينية الحالية، فمثلا قام الصينيون بتطوير نظام الدفاع الجوي لضرب ستة أهداف في وقت واحد على مسافة تصل إلى مائة كيلومتر، ومن الضروري شراء ثلاث أنظمة أخرى للدفاع الجوي حتى يصل عددها إلى ستة ونغطي بها كامل أراضي البلاد".

وأشار خلال تفقده منظومة الصواريخ والمدفعية "بانتسير إس 1" الروسية إلى أنها "فعالة وقوية في تدمير المسيرات".

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كما تحدث عن نظام الحرب الإلكترونية الروسي المعروف باسم "Repellent" وهو منظومة تكنولوجية متطورة تستخدم في الحماية الإلكترونية والتشويش الإلكتروني، مؤكدا أنها تؤدي مهامها على أكمل وجه.

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المصدر: نوفوستي