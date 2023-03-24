فوتشيتش يسأل "الناتو": من فوضكم قتل الصرب عام 1999؟

وجه الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، سؤالا إلى قيادة حلف "الناتو" في ذكرى قصف بيلغراد بقذائف اليورانيوم المنضب سنة 1999، حول من أعطى الحلف تفويض قتل الصرب؟

وقال فوتشيتش: "مرت 24 عاما منذ أن سلبتم منا جزءا من بلدنا، وقتلتم أطفالا ومدنيين وعسكريين ورجال شرطة. من أين لديكم الحق في قتل عسكريينا ورجال الشرطة. من منحكم هذا الحق؟!".

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وأضاف: "لقد كذبتم. قلتم إنكم هاجمتم دولة ذات سيادة وحرة بسبب كارثة إنسانية. أنتم لم تمنعوا حدوث أي كارثة إنسانية، أنتم سلحتم مجموعات متمردة في دولة حرة وذات سيادة لم تخطو خطوة واحدة، ولا إصبع قدم واحد على أراضي دولة أخرى".

وأشار إلى أنه عندما أدرك الذين دعوا إلى عدوان "الناتو" أنهم لا يستطيعون الحصول على الموافقة القانونية الرسمية من مجلس الأمن، قرروا الاستغناء عنها، وتجمع 19 من أعضاء الحلف وهاجموا صربيا الصغيرة.

ويأتي ذلك بمناسبة ذكرى قصف "الناتو" لصربيا في 24 مارس، والذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص، من بينهم 87 طفلا، وتسبب في أضرار بقيمة 100 مليار دولار، فيما سجل الأطباء عواقب استخدام اليورانيوم المنضب في ذلك القصف.

المصدر: نوفوستي