فوتشيتش: الأوكرانيون في صربيا يدعمون بوتين

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن المواطنين الأوكرانيين في بلاده يدعمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

صرح بذلك الرئيس الصربي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، وأوضح أن "هناك عددا قليلا من الروس في صربيا، لكن من المثير للاهتمام أن هؤلاء الروس في صربيا يعارضون الرئيس بوتين. ومن المثير للاهتمام أيضا أن الأوكرانيين الموجودين في صربيا هم في الغالب من الناطقين بالروسية، وهم أكثر تأييدا للرئيس بوتين".

وأشار فوتشيتش إلى أن "هذا ليس رقما كبيرا، بل حوالي 45-50 ألفا".

وأوضح أنه "فيما يتعلق بالنفوذ الروسي، إن التأثير الاقتصادي (لروسيا الاتحادية في علاقة بصربيا) أقل بكثير من التأثير الألماني، أما بالنسبة للنفوذ السياسي، لا أستطيع أن أتحدث عن جميع الجهات الفاعلة، ربما "بعضهم له تأثير، والبعض الآخر لا. لا أحد، باستثناء مواطني صربيا، له تأثير على رئيس الحكومة، وعلى رئيس البرلمان، وعلى رئيس الجمهورية. أنا فخور بحقيقة أنني أمثل دولة حرة ومستقلة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الصربي صرح بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في خطاب توجه به إلى شعبه، أن بلاده تدعم سلامة أراضي أوكرانيا، لكنها لن تفرض عقوبات ضد روسيا.

وأشار فوتشيتش إلى أن صربيا تعتبر روسيا وأوكرانيا دولتين شقيقتين وتأسف لما يحدث في أوروبا الشرقية، مضيفا أن بلغراد مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى كييف.

المصدر: تاس