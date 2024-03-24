"ميغ 31" الروسية تمنع قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من انتهاك أجواء البلاد فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إقلاع مقاتلة روسية "ميغ 31" لمنع قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين طراز В-1В من انتهاك الأجواء الروسية فوق بحر بارنتس.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 24 مارس، رصدت وسائط مراقبة المجال الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفا جويا جماعيا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية. وبهدف تحديد طبيعة الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود الدولة الروسية، تم إقلاع مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة لسلاح الجو الروسي".

ولفت البيان إلى أن طاقم الطائرة المقاتلة الروسية تمكن من تحديد طبيعة الهدف الجوي على أنه زوج من القاذفات الاستراتيجية طراز B-1B تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وأردف البيان أنه مع اقتراب ميغ 31، غيرت الطائرتان الأمريكيتان مسارهما، واستدارتا وابتعدتا عن الحدود الروسية.

واختتم بيان الدفاع: "عادت الطائرة الروسية بسلام إلى مطارها، ولم يتم السماح بانتهاك حدود الدولة الروسية".

وأكدت الدفاع الروسية في البيان نفسه أن تحليق الطائرة المقاتلة تم بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع مراعاة إجراءات السلامة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية