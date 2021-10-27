 
مباشر

روسيا.. تحليق قاذفتي "تو - 160" استراتيجيتين فوق بحري بارنتس والنرويج

أخبار روسيا

روسيا.. تحليق قاذفتي
Globallookpress MOD Russia
قاذفة استراتيجية من طراز "تو 160" - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlrd

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتي "تو – 160" استراتيجيتين حلّقتا في دورية جوية استغرقت 8 ساعات فوق بحري بارنتس والنرويج.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين حلقتا بدورية تم التخطيط لها بوقت سابق في أجواء المياه المحايدة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج".

وأضافت: "رافقت حاملات الصواريخ مقاتلات "ميغ – 31" تابعة لأسطول الشمال البحري الروسي".

وحلقت طائرتا "تو – 160" في سبتمبر الماضي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، رافقتها مقاتلات "سوخوي 35 أس" و"سوخوي 27".

وفي العام الماضي، سجلت القاذفات الروسية رقما قياسيا عالميا في مدى ومدة الرحلات بدون توقف، إذ ظل الطيارون في الجو لأكثر من 25 ساعة، بعد أن قطعوا أكثر من 20 ألف كيلومتر.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا