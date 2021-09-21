قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من نوع "تو-160" تحلقان فوق بحر البلطيق

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قاذفتين حاملتي صواريخ استراتيجيتين للطيران طويل المدى من نوع "تو-160" تابعتين لقواتها، الثلاثاء، نفذتا تحليقا فوق مياه بحر البلطيق رفقة عدة مقاتلات.

وقالت الوزارة، في بيان: "نفذت حاملتا صواريخ استراتيجيتان للطيران طويل المدى من نوع تو-160 تحليقا مخططا في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق. وتمت مرافقتهما من قبل طواقم طائرات من طراز سو-35 إس لمجموعة القوات الجوية المسلحة وقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية ومن طراز سو-27 لطيران القوات البحرية التابعة لأسطول البلطيق".

وذكر البيان أن طائرات حربية تابعة لقوات دول أجنبية، بينها إيطاليا والدنمارك وفنلندا والسويد، رافقت "تو-160" الروسيتين في بعض جوانب التحليق.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "كل تحليقات طائرات القوات لجوية الفضائية لروسيا تجري بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

المصدر: وكالات روسية