روسيا.. اعتراض طائرتين نرويجيتين فوق بحر بارنتس

اعترضت مقاتلة "ميغ-29" روسية، طائرتين تابعتين للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس.

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وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت اليوم الخميس 10 سبتمبر، هدفين جويين يقتربان من الأجواء الروسية فوق المياه الدولية في بحر بارنتس.

وأضاف أن مقاتلة "ميغ-29" تابعة للأسطول الشمالي انطلقت للتعرف على الهدفين ومنعهما من انتهاك الأجواء الروسية.

وتبين أن الهدفين هما طائرة دورية من طراز "أوريون" وطائرة استطلاع من طراز "فالكون" تتبعان للقوات الجوية النرويجية.

ومنذ بداية سبتمبر الجاري، أبلغ المركز بـ7 حوادث مماثلة على الأقل شاركت فيها طائرات نرويجية وبريطانية وأمريكية.

المصدر: سبوتنيك