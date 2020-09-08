مقاتلات روسية تعترض طائرات نرويجية فوق بحر بارينتس للمرة الرابعة خلال يومين

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لها اعترضت طائرة دوريات أساسية نرويجية فوق مياه بحر بارينتس، في رابع حادث مماثل خلال يومين.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا والتابع للوزارة، في بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية، يوم 8 سبتمبر، فوق المياه الدولية في بحر بارينتس هدفا جويا كان يقترب من حدود الدولة الروسية".

وأضاف: "ومن أجل تحديد هوية الهدف ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز ميغ-29 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للأسطول الشمالي".

وحدد طاقم المقاتلة الروسية، حسب البيان، أن الهدف الجوي هو طائرة دوريات أساسية من نوع P-3C Orion تابعة للقوات الجوية النرويجية".

وذكر المركز الوطني أنه، بعد إقلاع المقاتلة الروسية غيرت الطائرة النرويجية مسارها إلى اتجاه معاكس وابتعدت عن حدود الدولة الروسية، لتعود "ميغ-29" إثر ذلك إلى مطار مرابطتها بسلامة.

وشدد على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بما يتفق بصرامة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مؤكدا أنه لم يتم السماح بحدوث انتهاك لحدود الدولة الروسية.

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن وقوع حوادث مماثلة فوق كل من بحر بارينتس وبحر البلطيق والبحر الأسود.

وسبق أن أعلن المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، أمس الاثنين، عن اعتراض 3 طائرات نرويجية في 3 حوادث منفصلة فوق بحر بارينتس.

المصدر: وكالات