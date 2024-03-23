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زاخاروفا: سنبذل جهدنا حتى يصحو المجتمع الدولي من "التنويم المغناطيسي للتسامح" تجاه أوكرانيا

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زاخاروفا: سنبذل جهدنا حتى يصحو المجتمع الدولي من
ria.ru
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت إن روسيا ستبذل قصارى جهدها حتى يصحو المجتمع الدولي من "التنويم المغناطيسي للتسامح الغربي" تجاه أوكرانيا.

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وأضافت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 24": "بالطبع سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لنضمن أن يستفيق المجتمع الدولي في وقت ما من التأثير الغربي، ويصحو من هذا التنويم المغناطيسي الغربي للتسامح المفتوح مع نظام كييف الذي يبيح استخدام كل الوسائل الممكنة بحجة مواجهة روسيا".

وقالت زاخاروفا في وقت سابق اليوم إن أوكرانيا تحولت بأيدي الغرب على مدى 10 سنوات إلى مركز لنشر الإرهاب الدموي.

هذا وأعلنت السلطات الروسية مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قيام إرهابيين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو مساء الجمعة وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

وزعمت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف ليست متورطة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بضواحي موسكو وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وصرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، سابقا بأن "أوكرانيا لم تكن متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع بالمركز التجاري".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاقا للنار وقع يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري، حيث فتح 3 أشخاص على الأقل النار، مشيرة إلى أن حريقا اندلع في المبنى عقب إطلاق الأعيرة النارية.

المصدر: تاس 

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