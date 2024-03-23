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برلماني روسي يدعو إلى إعادة عقوبة الإعدام طوال مدة العملية العسكرية الخاصة

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برلماني روسي يدعو إلى إعادة عقوبة الإعدام طوال مدة العملية العسكرية الخاصة
Sputnik
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دعا نائب مجلس الدوما الروسي من منطقة القرم ميخائيل شيريميت، إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام على مجرمي الحرب خلال فترة العملية العسكرية الخاصة.

وقال البرلماني لوكالة نوفوستي: "اعتقد أنه يجب خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، رفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام عن مجرمي الحرب من أجل حرمانهم من فرصة الإفلات من يد العدالة الصارمة".

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ووفقا له، تتصرف سلطات كييف، بمهاجمتها محطة زابوروجيه للطاقة النووية وباستخدامها للأسلحة الكيميائية، مثل مجرمي الحرب الذين لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهم ولا يجوز التساهل معهم.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استخدمت مواد سامة ضد العسكريين الروس في منطقة زابوروجيه.

وجرت الإشارة إلى أنه تم العثور في أجسام العسكريين الروس، على سم عضوي من أصل اصطناعي - توكسين البوتولينوم من النوع "ب".

المصدر: نوفوستي

 

 

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