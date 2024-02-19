الجيش الروسي يتهم.. كييف تستهدفنا بأسلحة كيميائية أمريكية

قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للقوات المسلحة الروسية الفريق إيغور كيريلوف إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الأسلحة الكيميائية لأغراض إرهابية.

وأكد استخدامها مادة CS أمريكية الصنع ضد الجيش الروسي، والتي يمكن أن تتسبب في السكتات القلبية، و تؤدي إلى حدوث حروق في الجهاز التنفسي.

هذا التصريح يكشف فعلياً محاولات الغرب اللامحدودة لمنع تقدم القوات الروسية التي استكملت تحرير افدييفكا وقطعت طرق إمداد القوات الأوكرانية فاتحة الطريق لعمليات استراتيجية للقوات الروسية في شمال وشمال غرب أرتيموفسك باخموت.. وربما أكثر من ذلك..

نناقش أهداف الغرب من استخدام السلاح الكيمياوي وانعكاسات اعتراف قادة الناتو بفشل الهجوم المضاد على حجم التسليح والدعم الذي قدم لأوكرانيا في ظل انقسام غربي حول إدارة ملف كييف.

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