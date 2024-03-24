اعتبر ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر أن أوكرانيا ستهزم في النزاع مع روسيا، مما سيؤدي إلى انقسام في حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي وانهيارهما.

وقال ريتر: "إذا هُزمت أوكرانيا، وهذا سيحدث، فستكون هزيمة لكل من "الناتو" والاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، سيكون هناك انقسام عميق داخل المنظمتين، ما يسفر عن انهيارهما".

وأشار إلى أن الحلف والاتحاد الأوروبي يراهنان بمستقبلهما على انتصار أوكرانيا، وهذا من المحال تحقيقه.

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وحذر أيضا من أنه إذا أرسلت الدول الغربية قواتها لتجنب هزيمة كييف، فستواجه الهزيمة على يد الجيش الروسي.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق أنه يتعين على باريس أن تضع في اعتبارها أن موسكو ستعتبر العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا هدفا له الأولوية.

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن الغرب قد أوصل أوكرانيا إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "التوتر الشديد" لأنه لم يتمكن من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

وصرح رئيس الأركان العامة الفرنسية، الجنرال تييري بوركهارت، في وقت سابق أن المساعدة لأوكرانيا "يمكن أن تتجاوز إمدادات الأسلحة".

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي