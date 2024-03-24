 
مباشر

استخباراتي أمريكي سابق يتحدث عما سيحدث لـ"الناتو" والاتحاد الأوروبي بعد هزيمة أوكرانيا

أخبار العالم

استخباراتي أمريكي سابق يتحدث عما سيحدث لـ
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7z0

اعتبر ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر أن أوكرانيا ستهزم في النزاع مع روسيا، مما سيؤدي إلى انقسام في حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي وانهيارهما.

وقال ريتر: "إذا هُزمت أوكرانيا، وهذا سيحدث، فستكون هزيمة لكل من "الناتو" والاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، سيكون هناك انقسام عميق داخل المنظمتين، ما يسفر عن انهيارهما".

وأشار إلى أن الحلف والاتحاد الأوروبي يراهنان بمستقبلهما على انتصار أوكرانيا، وهذا من المحال تحقيقه.

إقرأ المزيد
صحيفة فرنسية: سياسات بوتين كسرت الحواجز وأصبحت أكثر فعالية وجاذبية من السياسات الغربية
صحيفة فرنسية: سياسات بوتين كسرت الحواجز وأصبحت أكثر فعالية وجاذبية من السياسات الغربية

وحذر أيضا من أنه إذا أرسلت الدول الغربية قواتها لتجنب هزيمة كييف، فستواجه الهزيمة على يد الجيش الروسي.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق أنه يتعين على باريس أن تضع في اعتبارها أن موسكو ستعتبر العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا هدفا له الأولوية.

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن الغرب قد أوصل أوكرانيا إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "التوتر الشديد" لأنه لم يتمكن من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

وصرح رئيس الأركان العامة الفرنسية، الجنرال تييري بوركهارت، في وقت سابق أن المساعدة لأوكرانيا "يمكن أن تتجاوز إمدادات الأسلحة".

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا