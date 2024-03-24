أفادت صحيفة Valeurs Actuelles الفرنسية بأن السياسات الداخلية والخارجية التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواجه التحديات بشكل أكثر فعالية بكثير من قرارات الدول الغربية.

وقالت الصحيفة في تقرير تحليلي مع محللين سياسيين: "في نظر بعض البلدان، تبدو سياسات فلاديمير بوتين في الواقع متكيفة مع الواقع وتبدو أكثر أهمية وديناميكية من السياسات الغربية. حيث أن الجمع بين النمو الاقتصادي وإحياء القيم التقليدية في روسيا يجسد الحداثة، التي تتوافق مع تطلعات الصين وتركيا وإيران وعدد من الدول الأخرى".

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واعتبر المحللون أن نجاح سياسات الرئيس الروسي يكمن في قدرته على الاستجابة في الوقت المناسب للتوجهات الجيوسياسية المتغيرة. كما يولي بوتين المصالح الوطنية للبلاد كامل الأهمية، ما يمثل دليلا وقدوة كي تنتهجه الدول النامية.

وأضافوا: "لقد حاولنا معاقبة موسكو اقتصاديا، بينما أعادت بناء نفسها ووسعت أنشطتها. سعينا أيضا إلى عزل روسيا دبلوماسيا، في حين أن سياسات فلاديمير بوتين كسرت الحواجز وبدت أكثر جاذبية للدول النامية".

المصدر: نوفوستي